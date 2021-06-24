"Слуги" написали законопроект для СНБО

Фракция президентской партии насчитывает в парламенте 244 депутата. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Судам хотят запретить приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от "Слуги народа".

Среди инициаторов - Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Елена Шуляк, Евгения Кравчук, Владлен Неклюдов.

"Предусмотреть, что меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях", - говорится в объяснительной записке.

Также предлагается, что "обжалование в суде решений, принятых Советом национальной безопасности и обороны, не останавливает применения предусмотренных ими санкций".

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18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. В начале месяца президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах.