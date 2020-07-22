"Слуги" написали закон против гомосексуализма

Документ написали двое мажоритарщиков.

Народные депутаты от "Слуги народа" написали законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.

Законопроект зарегистрировали 22 июля. Речь идет о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Инициаторы - нардепы-мажоритарщики из Черновицкой области, "слуги" Георгий Мазурашу и Елена Лыс.

В январе 307 депутатов создали объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Сопредседателем группы от СН является нардеп Святослав Юраш.

Целью межфракционного депутатского объединения является "защита вечных ценностей".

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Ранее народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова выступила за легализацию однополых браков.