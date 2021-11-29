"Слуги" будут говорить с министром финансов о бюджете на следующий год

Сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Фото: УНН

Сегодня в 19.00 в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа".

Депутаты рассмотрят приоритетные вопросы работы Верховной Рады на этой неделе, сообщает спикер партии Юлия Палийчук в Telegram.

Среди вопросов:

- ресурсный законопроект №5600;

- проект №6297 о выделении из госбюджета 3 млрд грн в поддержку бизнеса во время карантина;

- законопроект №6298 о выделении дополнительных средств на местные дороги.

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Нардепы вместе с министром финансов Сергеем Марченко обсудят государственный бюджет на 2022 год.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6342 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ подали народные депутаты от "Слуги народа" и из группы "Доверие".