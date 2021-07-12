"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео

Корниенко считает, что Китай продемонстрировал, "как за короткий срок побороть бедность и гарантировать всем гражданам достаточно высокий уровень социальных гарантий". Фото: Reuters

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

Арахамия выступил на русском языке, сообщает издание "Буквы" со ссылкой на китайский канал CCTV.

"Китайский пример уникален благодаря, прежде всего, Коммунистической партии, книги которой читаю. Посол Китая подарил мне собрание сочинений председателя партии. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что является уникальным для всего мира - это горизонт планирования", - заявил Арахамия.

Корниенко подготовил выступление на украинском. Китай продемонстрировал, "как за короткий срок побороть бедность и гарантировать всем гражданам достаточно высокий уровень социальных гарантий", считает политик.

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует КНР под руководством Коммунистической партии и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами", – сказал он.

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Кабинет министров скрывал соглашение с Китаем, в котором говорится о льготных кредитах от правительства КНР для инфраструктурных проектов. Китайское агентство новостей "Синьхуа" опубликовало заявление Арахамии о том, что партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой. В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай давил на Украину, чтобы та отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай якобы угрожал задержать поставки 500 тыс. доз вакцины против коронавируса.