"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа

На парламентских выборах Антон Швачко указывал себя, как безработный. Фото: Facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала Антона Швачка народным депутатом.

Он прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" вместо Дениса Монастырского, которого назначили министром внутренних дел.

"Позвольте вручить вам временное удостоверение народного депутата. И пожелать успехов в парламентской деятельности на благо украинского народа", - сказал председатель ЦИК Олег Диденко.

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Антон Швачко является председателем областного секретариата партии "Слуга народа".

Он имеет диплом бакалавра на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. В 2017-м получил диплом магистра по специальности "Маркетинг" на факультете экономики и менеджмента.

Во время баллотирования на выборах был безработным. Летом 2019-го участвовал в учениях народных депутатов в Трускавце.

Единственным источником дохода Швачко были 48 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, согласно декларации за 2018 год. Также указал, что имеет 2,5 млн грн, $ 27 тыс. и €15 тыс. наличными. И 2,8 млн грн - на банковских счетах. В том же году приобрел в Сумах квартиру на 85,2 "квадрата" за 93 тыс. грн.

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июня. Ранее парламент уволил с этой должности Арсена Авакова.