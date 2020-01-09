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четверг, 09 января 2020 17:16

"Слуге" Юзику придется уволить собственную жену - законопроект

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&quot;Слуге&quot; Юзику придется уволить собственную жену - законопроект
Юрий Корявченков взял себе в помощники жену. Фото: УНІАН

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта об ограничении совместной работы близких лиц.

Речь идет о законопроекте №2203. Предлагается запретить народным депутатам брать на работу в качестве помощников близких лиц, пишет "Судово-юридична газета"

Авторами законопроекта являются народные депутаты Виктория Сюмар, Ирина Фриз и Ирина Геращенко.

Как указывают авторы, нардепы не имеют никаких ограничений при назначении себе помощников-консультантов.

Этот приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам. А это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям.

Предлагается распространить запрет иметь в подчинении близких лиц на народных депутатов, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов.

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Бывший актер "Квартала 95" и народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники жену. Татьяна Корявченкова работает у него на общественных началах. По образованию она экономист.

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