"Слуге народа" понравилось заявление Байдена о Путине

Джозеф Байден на посту президента США с января этого года. Фото: Reuters

Для Украины заявление президента США Джозефа Байдена о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине является хорошей новостью. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в четверг.

"Это очень важный для нас statement (на английском - заявление. - Gazeta.ua), который сделал Джо Байден.

Он четко сказал, кто враг, а кто друзья. Для нас это с точки зрения влияния на Россию, усиление пакетов санкций и дальнейшего давления - очень-очень хорошая новость ", - сказал народный депутат.

Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит цену" за вмешательство в президентские выборы США. Он назвал Путина убийцей. США продолжат помогать Украине в борьбе против российской агрессии, сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.