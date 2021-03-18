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четверг, 18 марта 2021 10:42

"Слуге народа" понравилось заявление Байдена о Путине

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&quot;Слуге народа&quot; понравилось заявление Байдена о Путине
Джозеф Байден на посту президента США с января этого года. Фото: Reuters

Для Украины заявление президента США Джозефа Байдена о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине является хорошей новостью. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в четверг.

"Это очень важный для нас statement (на английском - заявление. - Gazeta.ua), который сделал Джо Байден.

Он четко сказал, кто враг, а кто друзья. Для нас это с точки зрения влияния на Россию, усиление пакетов санкций и дальнейшего давления - очень-очень хорошая новость ", - сказал народный депутат.

Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит цену" за вмешательство в президентские выборы США. Он назвал Путина убийцей.

США продолжат помогать Украине в борьбе против российской агрессии, сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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