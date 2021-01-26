"Слугам" объяснили, как комментировать тарифные протесты и рост цен на газ

Нардепам радять перекласти відповідальність за зростання тарифів на олігархів і місцеву владу. Фото: pixabay.com

Депутатам фракции "Слуга народа" подготовили ряд тезисов, которые им необходимо озвучивать, отвечая на вопросы о повышении тарифов и комментируя критику относительно цен на коммуналку.

Нардепам советуют переложить ответственность за рост тарифов на олигархов и местные власти. Зато упоминать, что правительство и президент оперативно приняли решение "в пользу людей", снизив тем самым цены на коммунальные услуги, пишет "Бабель".

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"Несмотря на сезонные колебания цен газа и непомерные аппетиты некоторых олигархических поставщиков, роста тарифов на отопление и горячую воду для украинцев - не будет. В цивилизованных странах десятки лет ушли на то, чтобы сделать рынки прозрачными и такими, которые работают в интересах потребителей. У нас рынок газа работает всего полгода. За это время минимальное количество потребителей успело воспользоваться возможностью сменить поставщика. Мы не можем ждать, пока рынок сам "переварит" старые привычки олигархических компаний, которые выставляют непомерные цены", - говорится лишь в части тезисов на эту тему.

Также депутатам советуют напоминать о поручении заместителю председателя ОП Кириллу Тимошенко провести аудит ценообразования и тарифов в столице и других городах Украины.

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"Слугам" также готовили тезисы об ограничениях в торговле на время жесткого карантина, "подпольной" вакцинации политиков, а также о российской вакцине.