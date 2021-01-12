"Слугам" объяснили, как комментировать критику карантина и насущные вопросы в стране

Тема русского Covid-вакцины прописана однозначно: Украина не собирается закупать российский препарат. Фото: "УНИАН"

Депутатам фракции "Слуга народа" подготовили ряд тезисов, которые им необходимо озвучивать, комментируя критику ограничений в торговле во время жесткого карантина, "подпольную" вакцинацию политиков, а также российскую вакцину.

Относительно критики запрета на продажу товаров второстепенного значения депутатам рекомендуют отвечать, что президент Владимир Зеленский уже дал срочное поручение разъяснить населению запреты, а все необходимые товары можно купить онлайн. Нардепам советуют повторять уже озвученные слова министров, пишет "Бабель".

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"Нет ничего удивительного или необычного в том, что часть людей категорически не приемлет усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах. Бывают даже массовые протесты против карантина... Усиленный карантин некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет чрезвычайного положения или комендантского часа.

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В Украине также нет полного запрета на торговлю. Если граждане могут собраться, например, на неделю поехать на отдых в Египет, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться до 16 дней усиленного карантина? Это вопрос элементарного планирования. Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях", - говорится лишь в части тезисов на эту тему.

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Контрабанду Covid-вакцины для политиков и бизнесменов, депутатам рекомендуют комментировать словами о обращение президента к СБУ, а обвинения в адрес премьера Дениса Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже сделали прививки, оценивать как бездоказательные.

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"Возможно, этот скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины. На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать то, что нужно закупить российскую вакцину для народа", - говорится еще в одном из тезисов.

Тема русского Covid-вакцины прописана однозначно: Украина не собирается закупать российский препарат. Китайская вакцина от Sinovac вызывает у Минздрава больше доверия.

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30 декабря Украина подписала договор о поставках 2 млн доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Первая партия вакцины будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае. Цена вакцины против Covid-19 от китайской компании Sinovac Biotech соответствует самой дорогой в мире вакцине. Украина планирует закупить ее по цене $18 за дозу. Sinovac Biotech имеет эффективность менее 60%.