"Слугам народа" раздают билеты на матч "Динамо" - "Лугано"

Народных депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают на футбольный матч "Динамо" (Киев) - "Лугано" (Швейцария). Событие состоится 12 декабря в 19:55 на НСК Олимпийский в Киеве.

Сообщение о бесплатные билеты на матч направлялись в чате фракции на прошлой неделе, пишет theБабель.

Депутатам предлагали забрать билеты в секретариате фракции из здания комитетов Верховной Рады на Садовой, 3.

В Киеве "Динамо" принимает "Лугано" в 6-м туре Лиги Европы 2019/20. Соперники впервые будут играть в Украине. Предыдущий официальный матч между командами состоялся 3 октября в Швейцарии и завершился нулевой ничьей.

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Перед началом матча полиция и военнослужащие Национальной гвардии усилит охрану на прилегающей к НСК "Олимпийский" территории. Киевский метрополитен закроет на вход для пассажиров станцию ​​"Олимпийская". После окончания футбола ограничения на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Автор: theБабель Сообщение о бесплатные билеты на матч направлялись в чате фракции еще на прошлой неделе

25 августа в селах Васильевка и Ладыжино Полтавского района отпраздновали День села. На мероприятии разыграли билеты на местный автобус. Об этом сообщил председатель Коломакской общины Евгений Почечун. Для гостей подготовили концертную программу и бесплатные развлечения. Также провели лотерею с подарками.