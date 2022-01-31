"Слуга" задекларировал элитный Mercedes, Range Rover, землю и дом под Киевом – у НАПК возникли вопросы

Артём Культенко шел на выборы 51 в списке партии "Слуга народа". Фото: Facebook-страница

У народного депутата из фракции "Слуга народа" Артема Культенко появились Mercedes-Benz S560 2017 года, Land Rover Range Rover 2013-го. Также два земельных участка – 70 соток в селе Гора Бориспольского района и четыре сотки в селе Кийлов. Что имеет признаки необоснованных активов.

Об этом говорится в справке Национального агентства по предотвращению коррупции после проверки исправленной декларации нардепа за 2020 год, пишет "Слово і діло".

По словам "слуги", деньги на приобретение имущества дала его жена из собственных сбережений.

В то же время НАПК установило, что женщина не имела столько законных доходов, чтобы приобрести имущество.

К тому же, на участке в селе Гора построен жилой дом, выяснили НАПК.

Агентство посчитало, что разница между стоимостью приобретенных нардепом активов и законными доходами – более 1,3 млн грн.

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Также "слуга" задекларировал $700 тыс. сбережений. В то же время, по данным НАПК, с 2001 по 2021 год он получил чуть больше $140 тыс. дохода без учета налогообложения. Агентство стало выяснять происхождение сбережений.

Нардеп объяснил, что с 2003 года приобретал и продавал собственное недвижимое и движимое имущество, из которого получал дополнительный доход. Также якобы зарабатывал на разнице курса валют. НАПК эти объяснения отвергло, поскольку депутат не предоставил подтверждающих документов купли/продажи.

По подсчетам органа, Культенко недостоверно заполнил декларацию на сумму $559 711 или около 15,82 млн грн.

НАПК увидела признаки уголовного правонарушения по статье "Декларирование недостоверной информации".

"Это ошибка НАПК. Вопрос к средствам, которые заработаны до избрания в парламент, которые я отмечал в первой декларации за 2018 год. Ими сейчас и пользуюсь. Так как не был тогда ни чиновником, ни депутатом, о коррупционной составляющей в происхождении средств не может идти", - заявил.

Нардеп назвал такие выводы ошибочными.

Добавил, что активы приобрел на средства, заработанные ранее.

Артем Культенко избрался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Шел 51 номером. На момент избрания временно не работал. Заместитель председателя Комитета по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады.

На местных выборах в октябре 2020-го был куратором Киевской области от президентской партии вместе с нардепом Александром Дубинским, по данным "Чесно".

Народный депутат от "Слуга народа" Андрей Клочко, мать и сестра которого за два года купили имущества на 20 млн грн, ежемесячно получает от государства по 20 тыс. грн компенсации на аренду жилья в Киеве, сообщали журналисты.