"Слуга" задекларировал элитный Mercedes, Range Rover, землю и дом под Киевом – у НАПК возникли вопросы

У народного депутата из фракции "Слуга народа" Артема Культенко появились Mercedes-Benz S560 2017 года, Land Rover Range Rover 2013-го. Также два земельных участка – 70 соток в селе Гора Бориспольского района и четыре сотки в селе Кийлов. Что имеет признаки необоснованных активов.
Об этом говорится в справке Национального агентства по предотвращению коррупции после проверки исправленной декларации нардепа за 2020 год, пишет "Слово і діло".
По словам "слуги", деньги на приобретение имущества дала его жена из собственных сбережений.
В то же время НАПК установило, что женщина не имела столько законных доходов, чтобы приобрести имущество.
К тому же, на участке в селе Гора построен жилой дом, выяснили НАПК.
Агентство посчитало, что разница между стоимостью приобретенных нардепом активов и законными доходами – более 1,3 млн грн.
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Также "слуга" задекларировал $700 тыс. сбережений. В то же время, по данным НАПК, с 2001 по 2021 год он получил чуть больше $140 тыс. дохода без учета налогообложения. Агентство стало выяснять происхождение сбережений.
Нардеп объяснил, что с 2003 года приобретал и продавал собственное недвижимое и движимое имущество, из которого получал дополнительный доход. Также якобы зарабатывал на разнице курса валют. НАПК эти объяснения отвергло, поскольку депутат не предоставил подтверждающих документов купли/продажи.
По подсчетам органа, Культенко недостоверно заполнил декларацию на сумму $559 711 или около 15,82 млн грн.
НАПК увидела признаки уголовного правонарушения по статье "Декларирование недостоверной информации".
"Это ошибка НАПК. Вопрос к средствам, которые заработаны до избрания в парламент, которые я отмечал в первой декларации за 2018 год. Ими сейчас и пользуюсь. Так как не был тогда ни чиновником, ни депутатом, о коррупционной составляющей в происхождении средств не может идти", - заявил.
Нардеп назвал такие выводы ошибочными.
Добавил, что активы приобрел на средства, заработанные ранее.
Артем Культенко избрался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Шел 51 номером. На момент избрания временно не работал. Заместитель председателя Комитета по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады.
На местных выборах в октябре 2020-го был куратором Киевской области от президентской партии вместе с нардепом Александром Дубинским, по данным "Чесно".
Народный депутат от "Слуга народа" Андрей Клочко, мать и сестра которого за два года купили имущества на 20 млн грн, ежемесячно получает от государства по 20 тыс. грн компенсации на аренду жилья в Киеве, сообщали журналисты.
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