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среда, 08 сентября 2021 16:22

"Слуга" Тищенко удивил новым заявлением

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&quot;Слуга&quot; Тищенко удивил новым заявлением
Тищенко избирался от "Слуги народа" по округу в Святошинском районе Киева.

Без монобольшинства Верховной Раде понадобилось бы 300 лет, чтобы проголосовать объем уже принятых законов. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, сообщает УНН.

"Мы делаем все возможное и невозможное. Даже тот объем законов, который мы принимаем: если бы не было монобольшинства, я так посчитал, около 300 лет мы бы не приняли. Просто не приняли бы никогда", - сказал депутат.

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Тищенко заявил, что вычислил цифру "300 лет" благодаря теории. Однако, какая именно теория - не объяснил, сказав, что ее долго объяснять.

В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge.

В апреле прошлого года журналисты сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.

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