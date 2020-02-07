"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram

Тищенко не успел найти карточку для голосования. Зато было время на развлечения в интернете. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа", известный ресторатор Николай Тищенко пропустил голосование из-за съемки сторис в Instagram.

Видео опубликовал "24 канал".

6 февраля Тищенко снимал момент, когда экс-премьер Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, а президиум парламента заблокировали. Тогда Верховная Рада рассматривала законопроект о рынке земли.

"Мы работаем. Хотим, чтобы законы были проголосованы. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В общем, работа кипит", - говорит Тищенко в своем видео.

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Николай Тищенко попал в Верховную Раду, победив в округе в Киеве. Он обошел Александра Третьякова из "Европейской солидарности".