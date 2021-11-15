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понедельник, 15 ноября 2021 10:55

"Слуга" рассказал о нереализованной мечте Зеленского

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&quot;Слуга&quot; рассказал о нереализованной мечте Зеленского
Офис хотели разместить на трех этажах. Стены сделать прозрачными.

Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой.

Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью "Інтерфакс-Україна".

Переезд связан со многими организационными нюансами, в частности, с созданием условий для работы представителей государственной охраны, сказал Корниенко.

По его словам, пока на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация. Несмотря на то, что это давно хотел сделать и мэр Виталий Кличко, и КГГА переехать легче - "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".

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"Общество станет более современным, и в какой-то момент это произойдет само собой – и политики как представители модернового общества поймут, что нужно переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве) в офисный центр", – сказал Корниенко.

Первый вице-спикер также рассказал, что поменяет мебель в своем кабинете на более европеизированный вариант.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский планировал перенести Офис президента в Украинский дом на Крещатике.

В здании ОП хотели сделать музей. Однако, учитывая системы секретности, связи, безопасности тему переезда закрыли.

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