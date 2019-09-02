Переезд Офиса президента завершился пшиком

У президента передумали перевозить Офис в Украинский дом.

Офис президента не будет переезжать из помещения на улице Банковая. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Богдан в эфире "1+1".

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности - это настолько все сложно, что нет содержания это делать", - сказал Богдан.

Первый помощник президента Сергей Шефир выразил подобное мнение.

"Нет каких-то таких предложений, чтобы все сказали - да, это суперпредложение, это красиво, удобно и недорого", - сказал он.

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19 июня президент Владимир Зеленский заявил, что планирует переехать в Украинский дом на Европейской площади и создать там Офис президента. Ему уже показали проект перестройки здания.