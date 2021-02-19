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пятница, 19 февраля 2021 08:10

"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
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Нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду в дорогих часах за 275 тыс. грн.

Это швейцарские часы Ulysse Nardin модели Classico Jade с перламутровым циферблатом и россыпью бриллиантов. Браслет выполнен из крокодиловой кожи, пишет "Страна".

Фото: strana.ua

Аксессуар из коллекции 2018 года стоил $9,9 тыс. или около 275 тыс. грн. Сейчас его можно найти со скидкой 15-20%.

В декларации Аллахвердиева указала лишь часы фирмы Frederique Constant, который в 2 раза дешевле чем Ulysse Nardin.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пришел на заседание парламента в дорогих часах фирмы Rolex. Его стоимость составляет $10 475 - это примерно 293 тыс. грн.

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