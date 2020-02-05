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среда, 05 февраля 2020 17:15

"Слуга" обсуждал "пластику" Тимошенко

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&quot;Слуга&quot; обсуждал &quot;пластику&quot; Тимошенко
Александр Кабанов работал сценаристом студии "Квартал 95".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов в сессионном зале обсуждал внешность лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Видео с нардепом опубликовал TK Media.

Кабанов пишет пользователю Яне: "А у нас здесь Юлия Владимировна со свежей пластикой", - и добавляет "Хорошая".

Александр Кабанов шел 89-м в списке "Слуги народа". Работает членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания был сценаристом студии "Квартал 95".

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорил с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и обвинил ее в фейках.

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