"Слуга" обсуждал "пластику" Тимошенко

Александр Кабанов работал сценаристом студии "Квартал 95".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов в сессионном зале обсуждал внешность лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Видео с нардепом опубликовал TK Media.

Кабанов пишет пользователю Яне: "А у нас здесь Юлия Владимировна со свежей пластикой", - и добавляет "Хорошая".

Александр Кабанов шел 89-м в списке "Слуги народа". Работает членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания был сценаристом студии "Квартал 95".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко поймали на манипуляции темой Голодомора

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорил с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и обвинил ее в фейках.