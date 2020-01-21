"Фермеры приходят и говорят: бес попутал" - Арахамия обвинил Тимошенко в фейках

Арахамия поспорил с Тимошенко в прямом эфире.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорил с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и обвинил ее в фейках.

Это произошло во время вечернего эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

Когда зашла речь о земельной реформе Арахамия сказал: "Почему фермеры стоят и перекрывают? Потому что, Юлия Владимировна, партия такая как вы, вы рассказываете им фейки и говорите об иностранцах. И не даете им почитать оригинальные документы".

"Когда они (фермеры. - Gazeta.ua) читают, когда я прихожу и говорю: "Вот закон. Вот на Верховной Раде его текст. Покажите мне, где кредитные учреждения есть?". Люди приходят и говорят: "Приносим извинения, бес попутал".

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"Наши аграрии умные и образованные люди", - отреагировала Тимошенко.

"Они умные. Их просто легко в заблуждение ввести, потому что они всегда от государства получали худшие условия. Поэтому они и боятся, это обычная практика", - сказал Арахамия.

"Вот эта манипуляция о банках и кредитных учреждениях. Во-первых, кредитных учреждений нет в правке. Есть только одна норма о банках. Чтобы не было никаких схем, мы сделали, что банки могут брать под залог землю (если кредитуют) и они принудительно обязаны в течение двух лет на открытых аукционах снова подать к рынку, чтобы украинцы и украинские компании обязаны были ее выкупить.

То есть банк не может сконцентрировать вокруг себя какую-то землю, подержать 10 лет и когда появится возможность покупать ее иностранцам - перепродать. Поэтому прошу не манипулировать", - также заявил председатель фракции СН

В ноябре 2019-го Верховная Рада поддержала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел около 4 тыс. поправок. Ограничение для покупки земли в одни руки предлагают на уровне 10 тыс. га.