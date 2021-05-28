"Слуга народа" заявил об ограблении

Пашковский заявил, что из его квартиры вынесли документы. Фото: nv.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Пашковский заявил, что в его квартиру ворвались неизвестные и вынесли документы.

"В мою служебную квартиру в Киеве, путем взлома дверных замков и повреждения системы сигнализации, ворвались неизвестные лица и по неизвестным мне причинам осуществили захват моего личного имущества, в том числе корреспонденции и документации народного депутата Украины", - написал он в Facebook.

Пашковский добавил, что в его доме не было ни наркотиков, ни огнестрельного оружия, ни взрывчатки.

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"Зато в квартире находится пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности народного депутата Украины", - добавил он.

Народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в поезде Одесса - Ковель. Депутат ехал в Ровенскую область. У Гончаренко украли сумку, где были 20 тыс. грн, и банковские карты.