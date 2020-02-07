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пятница, 07 февраля 2020 22:59

"Слуга народа" засветила в Раде часы стоимостью в 410 минимальных пенсий

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Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина "засветила" в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI. Его стоимость оценивается в € 24,9 тыс. (671тис. 553 грн).

Часы популярной марки BVLGARI DIVA'S DREAM WATCH фактически не имеют аналогов в плане дизайна, сообщает "Апостроф" и публикует соответствующее фото.

Автор: apostrophe.ua
  Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина "засветила" в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI
Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина "засветила" в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI

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Следует отметить, что такой аксессуар стоит как 410 минимальных пенсий в Украине, а такие пенсии получают около полумиллиона украинских граждан.

В сентябре прошлого года Елену Криворучкину "застукали" за интимной перепиской с "Любимым". Эпизод произошел в парламенте после решения об отмене неприкосновенности депутатов.

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