"Слуга народа" вернет киевские райсоветы

Депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают вернуть в Киеве районные советы и разделить должность мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября.
Текст документа пока не обнародован. Проект закона касается внесения изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", сообщает "Еспресо TV".
Речь идет о том, что "Киевскую городскую государственную администрацию возглавляет глава, который назначается и освобождается из должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины".
Должность главы КГГА - не совместима с любыми другими должностями.
В полномочия главы КГГА, в частности, входит возможность "приостановить действия любого акта местного самоуправления путем выражения протеста в письменной форме с одновременным обращением в суд". Для этого предусмотрены такие строки: не позднее чем 7 дней - по кадровым назначениям на должности руководителей структурных подразделений исполнительных органов Киевского городского совета и районных в городе Киеве советов; не позднее чем 14 дней - по актам индивидуального действия; не позднее 30 дней - по актам нормативно-правового содержания.
Если же глава КГГА не обратился в суд или суд отклонил его иск, то соответствующий акт вступает в законную силу.
Также законопроект предлагает восстановить районные советы в Киеве и исполнительные комитеты этих советов.
Бюджет Киева будет формироваться из городского и районных бюджетов в столице.
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Партия "Слуга народа" будет инициировать досрочные выборы в столице - как мэра, так и Киевского городского совета. Об этом заявил народный депутат от "СН" Александр Ткаченко.
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