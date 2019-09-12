Следом за Кличко о роспуске Киевсовета заговорила "Слуга народа"

"Слуга народа" готовит новый закон о столице.

Партия "Слуга народа" будет инициировать досрочные выборы в столице - как мэра, так и Киевского городского совета.

Об этом сказал народный депутат от "СН" Александр Ткаченко, пишет УНІАН

"Сегодня Киевсовет в очередной раз не собралась на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенцию киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом.

Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - сказал Ткаченко.

При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.

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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.