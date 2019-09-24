"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО

Верещук часто появляется на телеканале кума Путина Виктора Медведчука.

Народный депутат от партии "Слуга народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявляет, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину к НАТО.

"Нас пока не ждут там, и я предпочитаю быть честной с обществом. Но я удивляюсь, что на 5-м году войны мы можем так легко повестись на российские фейки. Мои слова выдернули из разговора, извратили и поставили в заголовки несуществующее, что "Украине не нужно НАТО". И никому из тех хейтеров не пришло в голову посмотреть полную версию интервью и самому сделать выводы", - заявила она сайту "Укрінформ"

Верещук сказала, что "она не то, что не "против", а всеми возможностями средствами и силами "за" шаги, которые приближают Украину в Североатлантический альянс, за то, чтобы стучать в эту дверь, за все программы сотрудничества по внедрению стандартов, а в том же интервью говорила, что проведение Ассамблеи НАТО в Украине будет прекрасной для нас возможностью для продолжения укрепления наших отношений".

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В интервью телеканалу "112 Україна", который связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком Ирина Верещук заявляла: "Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, более слаженно. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас - другая. И даже о политической части идет речь".