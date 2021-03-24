"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак

Министр внутренних дел Арсен Аваков оказался в лучшей позиции, чем президент Владимир Зеленский, говорит в интервью Gazeta.ua юрист Виктор Чумак.

20 марта под Офисом президента состоялась акция в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненка.

Тогда разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях ОП, запускали фейерверки. Протест под ОП происходил в третий раз.

Президент Зеленский должен понять, что причина - не Стерненко, а плохая судебная система и общественный запрос, говорит Виктор Чумак.

Почему протест приобрел такой характер?

В стране есть проблема. Это не реализованный еще с Майдана запрос - справедливый суд. На Порошенко по поводу этого не было таких наездов. Потому что тогда было другой вопрос - выжить в условиях российской агрессии. Вопрос о судах отложилось на потом. Но проблема не исчезла. Более того, она обострилась - из-за решений Конституционного суда, ОАСК, "пленок Вовка" (председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка подозревают в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти. - Gazeta.ua). Западные партнеры говорят: пока не будет нормального суда - деньги не получите, инвестор к вам не придет. "Я ваш приговор" говорил Зеленский Порошенко на выборах. Сейчас Зеленский тоже становится частью системы. Раз состоялась акция, другой. Власть игнорирует, делает вид - это все фигня, ничего слушать не будем. Вместо того, чтобы решать проблему, "слуги" начинают рассказывать: а давайте поговорим какими должны быть мирные собрания, а как их регулировать, а это некрасиво дома обрисовывать.

Вместо того, чтобы решать проблему, рассказывают: а давайте поговорим какими, должны быть митинги

Будет дальнейшее напряжение?

Если не будет решения проблемы с судебной реформой. В стране есть две серьезные проблемы, которые не дают развиваться. Номер один - суды. Номер два - олигархи, решается через проблему номер один.

Реакция партии власти на эти события адекватная?

Они реагируют точно так же, как Партия регионов 16 января 2014 года (Верховная Рада поднятием рук приняла пакет "диктаторских законов". Их подавали "регионалы". Содержали ряд положений, которые ограничивали права протестующих. - Gazeta.ua) - а давайте урегулируем мирные сборы. Ну это же бред сивой кобылы. Это говорит о том, что у этих людей нет политической памяти.

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Какой должна была быть реакция власти?

Зеленский вышел, сказал: понимаю - судебная власть плохая. Я подаю другой проект закона, а не тот имитационный 3711-р, который лежит в Верховной Раде. Подаю, определяю, как неотложный, принять на этой внеочередной сессии. Давайте, вперед ребята. Сделаем так, как советует гражданское общество, международные партнеры. Построим справедливую систему украинских судов, где будут работать исключительно добропорядочные судьи. Так говоришь с обществом - люди хлопают в ладоши и носят на руках.

Почему протесты игнорируют?

Каждый президент думает, что он хитрее всех на свете. Петр Алексеевич думал, что он хитрее. Говорил: сделаю судебную реформу. Но изменений в стране она не дала. Сделал суды под себя. На их формирование влияли через Высший совет правосудия. Суды стали последним пристанищем олигархов, власти. Суды, как были недоступными, так и остались. Как были несправедливыми, недобросовестными - так их и воспринимает общество. Ничего не поменялось. Теперь Зеленский тоже не хочет реагировать, ему рассказывают: как только потеряем влияние на судей - все капец, полный каюк. И Зеленского съела та же система. Подается законопроект, по которому суды снова будет формировать пропитанная духом клановости, непотизма и коррупции ВРП. Происходит имитация. Играют в игры - я умный, вы - дураки.

Играют в игры - я умный, вы - дураки

На что рассчитывает Зеленский?

Рассчитывает на Ермака, Татарова, Авакова. Которые что-то сделают и оно само рассосется.

Заместитель министра внутренних дел Геращенко назвал Порошенко заинтересованным в провокациях. Почему идут такие заявления?

Больше всего в этом заинтересован Аваков. Напуганный президент - это находка для министра внутренних дел. Этим пользуется практически вся оппозиция. Каждый будет искать свои выгоды. Порошенко будет говорить - вот видите, реформу не сделали, готов брать всех на поруки.

Одним из требований митингующих была отставка генерального прокурора Ирины Венедиктовой? Ее уволят?

Если увольнять, то надо ставить антипода. Если же такого же, то общество скажет: опять нас намахиваешь. Антиподом был Рябошапка, его убрали год назад. Аваков от него был не в восторге, Баканов. Сделали так, чтобы болото стояло и в нем никто не ковырялся. Поставили Венедиктову. Никто не хочет ее менять, потому что парламент стал болотным, "слуги" нашли с ней общий язык.

Напуганный президент - находка для министра внутренних дел

Как дальше скорее всего будет действовать президент, министр внутренних дел?

У Авакова хорошая позиция. Он скажет: я не буду бросать туда Нацгвардию, люди мирно протестуют, никто не пострадал. Я не хочу иметь лавры Захарченко или белорусского министра внутренних дел. Решайте вопрос, которые ставят перед вами, это политика. А вот у Зеленского - плохая. Потому что причина остается. Пока не поймет, что причина - не Стерненко, а не Аваков, не Порошенко, а плохая судебная система и запрос, который остался в обществе, о том, что судебную систему надо реально менять, а не имитировать ее изменения. До тех пор будет сталкиваться с такими событиями и не знать, как на них реагировать. И рассказывать, что это снова Порошенко, "соросята", рептилоиды, инопланетяне - все в сговоре. А у нас - все хорошо.