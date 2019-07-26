"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет

Усложнит управление фракцией и отсутствие идеологии. ФОТО: Facebook Владимира Зеленского

Фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва ничего не объединяет, кроме президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Пока нет факторов, которые бы держали депутатов, кроме Зеленского. Испугать большинство нечем, купить тоже - и это хорошо. Кроме ответственности перед страной и командного чувства, ничего нет", - говорит политолог.

Усложнит управление фракцией отсутствие идеологии, отмечает Кочетков.

"Фракция "Слуги народа" не является идеологической, принцип "новое лицо" не является идеологическим принципом, преданность президенту Зеленскому - это тоже не идеологический принцип. Отсутствие идеологии - это недостаток партии и огромная проблема для ее управляемости. Партия - это производная от идеологии. У людей есть общие интересы, которые перерастают в общую идеологию, а затем они объединяются в партию, чтобы убеждать общество в ее правильности и доказывать это практическими действиями. Неидеологические партии - это порождение постсоветского пространства", - указывает политолог.

Первые голосования фракции в Раде будут по указанию, впрочем в этом нет ничего плохого, добавляет Кочетков.

"Большинство из депутатов (от "Слуги народа"- Gazeta.ua) - никто в политическом смысле, они въехали в парламент на бренде Зеленского. Хотелось, чтобы какие-то инициативы от депутатов, от фракции тоже были услышаны Офисом. Если не будут услышаны совсем, это будет одностороннее такое движение - и это будет проблема. Нормально, когда есть двустороннее движение", - отмечает аналитик.

Сначала между депутатами не возникнет противоречий, впоследствии часть мажоритарщиков отойдет от фракции и создадут несколько депутатских групп, которые будут ориентироваться на олигархов или обеспеченных политиков. За 2-3 года уже будет существовать угроза распада партии и тогда наступит перспектива очередных парламентских выборов, прогнозирует Кочетков.

Среди противовесов Зеленскому после получения монобольшинства в Раде политолог называет две - критическую позицию социума и ощущение Зеленским определенной миссии.

"Обычных парламентских противовесий - нету, противовесий со стороны правительства, если будет свой премьер, тоже не будет. Остается фактически две - жесткая, критическая позиция общества, в частности медиа, к любой ветви власти. И надежда на то, что Зеленский будет чувствовать определенную миссию и сдержит соблазн власти. Более надеяться не на что", - указывает Кочетков.

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ЦИК обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:

"Слуга народа" - 43,16%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%; "Батькивщина" - 8,18%; "Европейская солидарность" - 8,1%; "Голос" - 5,82%. Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые. Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.