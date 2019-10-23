"Слуга народа" Юраш рассказал, что его удивило в работе Рады

Приятным удивлением в работе парламента называет "шанс изменить страну". ФОТО: Facebook-страница депутата

Открытием в работе Верховной Рады для самого молодого депутата Святослава Юраша стало креативное лоббирование - способы продвижения интересов определенных групп при принятии законопроектов или внесения поправок.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"Все ждут, что придет дядя с чемоданом денег. Ты или продаешься, или нет. А тут приходят к тебе миллион плакальщиц и говорят: "Вот есть одно предложение в этом законе, ну вот очень надо, чтобы ты его изменил, поменяешь - всем будет счастье. Вот это одно предложение - душит нас каждый день". Ты думаешь, ну в самом деле что-то в этом есть. А потом обнаруживаешь: после изменения предложения некоторые заработает столько-то денег из этой схемы. А плакальщиц только из автобуса выгрузили".

"Разные группы за годы выработали модели лоббирования. И они давят со всех боков. Чтобы свои интересы и защитить, и умножить".

Приятным удивлением в работе парламента называет "шанс изменить страну".

Полное интервью с депутатом "Слуги народа" Святославом Юрашом читайте 23 октября на сайте Gazeta.ua.

Святослав Юраш стал самым молодым депутатом в истории Верховной Рады - ему 23 года. Прошел 27 номером в списке "Слуги народа".

В парламенте является председателем подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом.