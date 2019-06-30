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воскресенье, 30 июня 2019 17:52

"Слуга народа" требует разоблачить кандидатов-клонов

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&quot;Слуга народа&quot; требует разоблачить кандидатов-клонов
ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов-клонов. Фото: Униан

Партия "Слуга народа" судится с Центральной избирательной комиссией. Требует изменить в бюллетенях информацию о партийности кандидатов-клонов.

Соответствующий иск подан в Шестой апелляционный административный суд, который рассмотрит его в воскресенье, сообщили в Telegram-канале "СН".

"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.

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В частности, речь идет о кандидатах в ОВО №206 Сергее Третьяке, №94 Николаи Пидгурском, №133 - Александре Зелинском, №206 Сергее Косяне, №133 - Дмитрии Анциферове, №133 Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, № 145 Олеге Петровце.

В "Слуге народа" настаивают на том, чтобы ЦИК в бюллетенях отметила, что кандидаты-клоны не являются членами их политсилы.

В Украине зарегистрировано более 40 организаций-клонов "Слуга народу".

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