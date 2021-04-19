"Слуга народа" Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился нарушением карантина.

Несмотря на локдаун в столице, депутат решил устроить шумную вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской, пишет "Страна".

Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая. На видео одного из гостей вечеринки видно, что персонал, в отличие от посетителей, носит защитные маски.

Фото: strana.ua

Журналистам удалось зафиксировать машину Тищенко возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

Сегодня полиция начала производство по факту нарушения карантина. Устанавливают обстоятельства, опрашивают свидетелей. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото

Полиция оштрафовала на 20 тыс. норвежских крон - почти €2 тыс., премьер-министра Норвегии Эрну Солберг за нарушение правил социальной дистанции во время празднования ее дня рождения. Устроенная вечеринка вызвала критику, в частности со стороны министра здравоохранения Норвегии.