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понедельник, 19 апреля 2021 11:29

"Слуга народа" Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился нарушением карантина.

Несмотря на локдаун в столице, депутат решил устроить шумную вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской, пишет "Страна".

Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая. На видео одного из гостей вечеринки видно, что персонал, в отличие от посетителей, носит защитные маски.

Фото: strana.ua

Журналистам удалось зафиксировать машину Тищенко возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

Сегодня полиция начала производство по факту нарушения карантина. Устанавливают обстоятельства, опрашивают свидетелей. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

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Полиция оштрафовала на 20 тыс. норвежских крон - почти €2 тыс., премьер-министра Норвегии Эрну Солберг за нарушение правил социальной дистанции во время празднования ее дня рождения. Устроенная вечеринка вызвала критику, в частности со стороны министра здравоохранения Норвегии.

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