"Слуга народа" Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился нарушением карантина.
Несмотря на локдаун в столице, депутат решил устроить шумную вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской, пишет "Страна".
Мероприятие проходило в ресторане отеля Fairmont. Гостей развлекала певица Катя Корецкая. На видео одного из гостей вечеринки видно, что персонал, в отличие от посетителей, носит защитные маски.
Журналистам удалось зафиксировать машину Тищенко возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.
Сегодня полиция начала производство по факту нарушения карантина. Устанавливают обстоятельства, опрашивают свидетелей. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.
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Полиция оштрафовала на 20 тыс. норвежских крон - почти €2 тыс., премьер-министра Норвегии Эрну Солберг за нарушение правил социальной дистанции во время празднования ее дня рождения. Устроенная вечеринка вызвала критику, в частности со стороны министра здравоохранения Норвегии.
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