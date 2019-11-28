"Слуга народа" сохранила рейтинг после выборов - опрос

В ноябре за "слуг народа" проголосовали бы 45% опрошенных, говорят социологи.

"Слуга народа" остается лидером рейтинга партий в Украине.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" с 20 по 24 ноября.

За "СН" отдали бы свои голоса 45% опрошенных.

Далее рейтинг выглядит так:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" кума Путина Медведчука - 12,7%

"Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко - 9,6%

"Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,5%

"Голос" Святослава Вакарчука - 4,4%

Рейтинги других политических сил составляют менее 3%, что с учетом двухпроцентной погрешности исследования не позволяют им пока преодолеть пятипроцентный проходной барьер.

Социологи опросили 2500 респондентов.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" получила в многомандатных округах 43,16% голосов. Получила вместе с мажоритарщиками 254 парламентские мандаты из 424.