"Слуга народа" сохранила рейтинг после выборов - опрос

"Слуга народа" остается лидером рейтинга партий в Украине.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" с 20 по 24 ноября.
За "СН" отдали бы свои голоса 45% опрошенных.
Далее рейтинг выглядит так:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" кума Путина Медведчука - 12,7%
"Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко - 9,6%
"Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,5%
"Голос" Святослава Вакарчука - 4,4%
Рейтинги других политических сил составляют менее 3%, что с учетом двухпроцентной погрешности исследования не позволяют им пока преодолеть пятипроцентный проходной барьер.
Социологи опросили 2500 респондентов.
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На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" получила в многомандатных округах 43,16% голосов.
Получила вместе с мажоритарщиками 254 парламентские мандаты из 424.
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