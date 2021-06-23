"Слуга народа" снова опозорилась из-за выходок Тищенко

Вылет самолета задержали из-за выходки Николая Тищенко. Фото: скриншот с видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко задержал вылет самолета рейсом Киев - Ужгород в одном из столичных аэропорту. Он решил поснимать видео прямо в аэропорту.

Инцидент произошел 23 июня, сообщил журналист Виталий Глагола в Facebook.

Отмечается, как пассажир Тищенко поднялся на борт последним.

"Вылет в Ужгород из Киева задержали, потому что Коля Тищенко снимал видос из нескольких дублей. Должны были вылететь в 09:30. Сейчас 09:37, а самолет еще даже не поехал по рулежной дорожки", - написал Глагола.

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Он добавил, что "слуга" подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а на автомобиле Государственной пограничной службы Украины. Авто "вежливо ждало", пока Тищенко доснимит видео, и только потом покинуло аэродром.

"Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать?", - спросил журналист.

18 апреля 2021-го Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина.