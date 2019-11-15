"Слуга народа" складывает полномочия представительницы Кабмина

"То, что я говорила и предлагала в Кабинете министров, часто не находило отклика у премьер-министра в частности". ФОТО: Facebook-страница Ирины Верещук

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук напишет заявление на прекращение полномочий представительницы Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента.

Причиной назвала то, что не удалось "сработаться". Решение назвала согласованным с обеих сторон.

"Моими основными полномочиями была коммуникация, налаживание коммуникации - то есть стать мостиком между Кабинетом министров и парламентом. Я считаю, что те методы и те формы, которые я предлагала, не были действенным, они не приносили результата.

То, что я говорила и предлагала в Кабинете министров, часто не находило отклика у премьер-министра в частности. Мы пришли к выводу, что я напишу заявление и сложу полномочия".

Над составлением полномочий Верещук, указала, думала еще до голосования по рынку земли, которое она не поддержала.

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Предполагает, что ее в должности заменит депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк - "я слышала о ней в кулуарах".

Ирина Верещук проработала на должности представительницы правительства в парламенте 2 месяца - с 4 сентября по 15 ноября. Работала на волонтерских началах, указала в комментарии журналистам.