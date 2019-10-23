"Слуга народа" рассказал об ошибках вокруг "формулы Штайнмайера"

"Это ошибка многих сторон". ФОТО: Сергей Старостенко/Gazeta.ua

Протесты после согласования Украиной "формулы Штайнмайера" являются результатом неполной коммуникации.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал депутат "Слуги народа" Святослав Юраш.

На вопрос, является ли это ошибкой власти, он ответил: "Это ошибка многих сторон".

"Когда тот же персонаж, который нам подарил и процесс, и реалии, и продвигал ту самую "формулу Штайнмайера", становится главным борцом против капитуляции - это смешно", - говорит Юраш.

"Люди имеют право на протесты. Это запрос на коммуникацию. А кое-кто пытается манипулировать, чтобы сделать новый Майдан. Но это все видят. И те, кто были на предыдущем Майдане, эти манипуляции не допустят".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы за рубежом должны быть представлены в Раде - депутат

"Формула" была шагом к переговорам в "нормандском формате". Депутат называет переговоры международным диалогом, который "может заставить Путина оставить Донбасс. И закончить войну, которую он начал".

Полное интервью с депутатом "Слуги народа" Святославом Юрашом читайте 23 октября на сайте Gazeta.ua.

Святослав Юраш стал самым молодым депутатом в истории Верховной Рады - ему 23 года. Прошел 27 номером в списке "Слуги народа". В парламенте является председателем подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом.