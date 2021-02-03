"Слуга народа" просела в рейтинге

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы 5 партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

Проходной барьер в 5% преодолели бы ОПЗЖ - проголосовали бы 23,1% респондентов, "Слуга народа" - 20,9%, "Европейская солидарность" - 14,1%, "Батькивщина" - 9,8%.

Балансируют на грани прохождения партии "Сила и честь" - 6,4% - и "Радикальная партия Ляшко" - 4,6%. Другие партии имеют поддержку менее чем 4%.

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Респондентам показывали карточку со списком партий, и они должны были выбрать 1 ответ.

61,4% опрошенных обязательно приняли бы участие в голосовании. Еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали.

Социологи опросили 1205 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В декабре социологи публиковали результаты опроса, согласно которому "Слуга народа" на 2-м месте в рейтинге с 20,9%.