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среда, 30 декабря 2020 11:51

Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ

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Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
Президент Владимир Зеленский в одном из агитационных мероприятий своей партии перед местными выборами, август. Фото: preisident.gov.ua

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заняла 2-е место в рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 23 декабря.

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то пятипроцентный проходной барьер преодолели бы 4 партии.

"Слугу народа" опередила прокремлевская ОПЗЖ - 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором. СН - 20,9%, "Европейская солидарность" - 14,1%, "Батькивщина" - 9,8%, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Балансируют на грани прохождения "Радикальная партия Ляшка" - 6,1%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,2%, "Сила и честь" - 4,4%.

Другие партии имеют низкую поддержку.

Если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то 52,9% опрошенных обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Социологи опросили 1,2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса: 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - до 12%, 1,3% - до 5%.

На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей. Фракция СН в парламенте насчитывает большинство - 246 народных депутатов.

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30
декабря

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