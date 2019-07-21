"Слуга народа" получит от государства полмиллиарда гривен

Государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.

Партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств. Об этом говорится в законе "О предотвращении и противодействии политической коррупции", принятом осенью 2015 года.

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий. Они получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Наибольшую долю получит президентская партия "Слуга народа" - 537 млн гривен за 5 лет.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 141 млн;

"Европейская солидарность" - 109;

"Батькивщина" - 93;

"Голос" - 77;

"Сила и честь" - 54;

"Оппозиционный блок" - 40;

"Партия Шария" - 38;

"Радикальная партия Ляшко" - 34;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 27;

"Свобода" - 26.

Лишь 5 первых партий, по данным экзит-пола, преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду. Официальные результаты выборов ЦИК должен объявить до 5 августа.