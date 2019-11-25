"Слуга народа" обратился к Авакову через автомат Чорновол

"У меня есть, кстати, наградной автомат", - Чорновол. ФОТО: Facebook-страница Татьяны Чорновол

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура обратился к министру внутренних дел с просьбой сообщить, награждали ли экс-депутата Татьяну Чорновол автоматом.

Копию его обращения опубликовал "Главком".

Кроме факта награждения, Качура интересуется, что стало для этого основанием, открывалось ли дело по Чорновол как по лицу, обладающего оружием, предоставляла ли она медсправку, имеет ли разрешение на перевозку боеприпасов.

Запрос направил после заявления Чорновол о наличии наградного автомата в эфире телеканала "НАШ" 8 октября.

"Был бы Пашинский на свободе, он был бы с нами. А так я продолжу его дело ... У меня, кстати, есть наградной автомат", - сказала политик, объясняя, что вместе с добровольцами пойдет на позиции, которые оставляет украинская армия на Донбассе.

В марте 2019 тогдашний президент Петр Порошенко наградил Татьяну Чорновил орденом "За мужество" 3-й степени. Впрочем предусматривала ли эта награда получения оружия - неизвестно. В Верховной Раде 8-го созыва Чорновол и Пашинский были членами одной депутатской фракции "Народный фронт".