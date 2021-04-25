"Слуга народа" объяснил, как пятый год декларирует выигрыши в лотерею

Народный депутат от "Слуга народа" Максим Павлюк, который п'ятый год подряд декларирует выигрыши в лотерею, объяснил что это - части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.

Максим Павлюк шел 102-м в списке "Слуги народа"

"Согласно условиям выигрыша, выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев.

Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО "М.С.Л." в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен был декларировать ту сумму, которую я получал", - цитирует депутата "Радіо Свобода"

Всего за пять последних лет Павлюк задекларировал от выигрыша в лотерею почти 3,5 млн грн.

По словам депутата, из этой суммы он уплатил более 500 тыс. грн налогов и более 50 тыс. грн военного сбора.

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"Я каждый год перед подачей декларации обращался официально к ООО "М.С.Л.", чтобы они отмечали, кто именно мне выплачивал и чтобы общая сумма с налогами была.

История моя открыта, потому что о моем выигрыше компания сама отметила еще в 2016 году. Поэтому я готов к проверкам", - сказал "слуга".

На сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л." действительно можно найти новость за 2016 год о выигрыше Павлюка. Правда, в ней говорится о том, что счастливый билет купил не сам Максим, а его дедушка, который и угадал выигрышную комбинацию цифр, а потом подарил лотерейный билет внучку.

Согласно официальному сообщению, выигрыш Павлюка тогда составил 3 325 000 грн. Однако, сейчас задекларированная им сумма в виде приза - в более чем 83 тыс. грн больше.

"Слуга" расхождение между суммой фактического и задекларированного выигрыша объясняет двумя причинами: собственной ошибкой во время одного из декларирований (о которой, как говорит, сразу сообщил НАПК) и ошибкой со стороны "М.С.Л.", которые в новости указали неправильный сумму.

В феврале Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша. Трижды получил по 249 тыс. грн, дважды - по 373 тыс. И еще почти 447 тыс. грн от шести фирм. Все выигрыши поступили в один день - 26 января. Павлюк шел 102-м в списке "Слуги народа". Сейчас - заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Работал в военной прокуратуре. Он — племянник черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка. 97 народных депутатов фракции "СН" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.