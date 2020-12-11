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пятница, 11 декабря 2020 14:09

"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы

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&quot;Слуга народа&quot; и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
Депутат от "Слуги народа" и чиновница Гоструда придумывали доносы. Фото: Скриншот

Чиновница Госслужбы по вопросам труда вместе с депутатом от "Слуги народа" под пиво и сигареты придумывают жалобы на предпринимателей от несуществующих людей. Затем соответствующие органы используют эти сфабрикованные бумажки, чтобы "кошмарить" бизнес.

Об этом сообщает "Следствие. Инфо".

Журналисты-расследователи опубликовали видео, на котором главная инспектор Гоструда Днепропетровской области Светлана Мельничук с участием депутата Новомосковского горсовета от партии "Слуга народа" Сергея Алексейченка придумывают заявления и жалобы от несуществующих людей - якобы работников определенных ФЛП - о нарушениях со стороны работодателей. На основании этих вымышленных заявлений Мельничук потом приходит к предпринимателям с внеплановыми проверками.

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"Во время такого "брейнсторма" чиновница, депутат и их знакомый придумали жалобу от якобы работника ФЛП Самедова, который имеет магазины с халяльными продуктами в Днепре. В вымышленной заявлении "работник Коваленко", который "работает" обвальщиком мяса, просил проверить своего работодателя за неофициальное трудоустройство", - об этом говорится в "Следствие. Инфо".

Уже через 2 недели после сфабрикованного доноса Светлана Мельничук посетила ФЛП Самедова с проверкой. Информация об этом содержится на официальном сайте инспекции.

Основанием для проверки указано "обращение работника". В результате 10-дневной проверки инспекторы установили нарушения трудового законодательства, тянут на сотни тысяч гривен штрафов.

В комментарии "Следствию. Инфо" предприниматель Эльшан Самедов подтвердил факт проверок и выявленных нарушениях. В частности он сказал, что нарушением было то, что стажер, который работал в магазине, не был трудоустроен официально.

"Мы его трудоустроили после этого", - отметил Самедов.

Сама Мельничук сказала "Следствию. Инфо", что эти инициированные ею проверки под вымышленными предлогами - ложь и бросила трубку.

В Украине ФОПы 1-й и 2-й групп получат пособие на детей до 10 лет на период карантина. За денежной помощью можно обратиться до 31 декабря. Выплата составит от 1770 до 2218 грн в месяц.

Также физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн выплат.

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11
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