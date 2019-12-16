"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане

Кроме нардепа Дубинского в ресторане также были нардепы Палица и Суркис.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский гулял в ресторане с олигархом Игорем Коломойским на дне рождении его бизнес-партнера Михаила Кипермана. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Также в ресторане Queen Country Club в Киевской области были олигархи Павел Фукс и Геннадий Боголюбов, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, народный депутат и давний товарищ и бизнес-партнер Коломойского Игорь Палица, бизнесмен Игорь Суркис и его брат, депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Григорий Суркис, пишут журналисты.

Среди других - экс-депутат и товарищ Коломойского Евгений Геллер, а также Александр Лазорко - экс-руководитель Укртранснафты, ранее подконтрольной олигарху.

Во время празднования журналистов заметили охранники и попытались помешать съемке, засветив объектив фонарями.

На вопрос, что связывает "слугу народа" с бизнес-партнером Коломойского, Дубинский ответил: "Я с Михаилом Киперманом знаком достаточно давно. Мы дружим и общаемся. Интересов, бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, однако есть прекрасные человеческие товарищеские отношения".

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Журналисты вспомнили о встрече Дубинского 5 декабря с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, во время его приезда в Киев.

Экономический обозреватель Андрей Яницкий объясняет: "Коломойский считает, что правосудие в США работает так же, как в Украине. То есть, можно так же на него повлиять. И, конечно, ищет какие-то пути, как это можно сделать. Вот он нашел такой контакт, как адвокат господина Трампа. Конечно, они лично, насколько я знаю, не встречались. более того, он говорил о нем какие-то не очень хорошие вещи. Но последние встречи адвоката господина Трампа, собственно, с господином Дубинским говорят о том, что он все же таки эту тропу нашел".

Ранее стало известно, что в США ФБР ведет расследование в отношении олигарха Коломойского из-за возможных финансовых преступлениях, в частности отмывания средств.

Дубинский заверил, что во время встречи с Джулиани "фамилию Коломойского не вспоминали".

"Инициатором этой встречи был господин Джулиани. Он ко мне обратился с вопросом, точнее, с просьбой приехать на встречу и рассказать о расследовании, которые я вел по выводу денег Януковичем и Порошенко, затем - об инвестициях в облигации Украины", - сказал нардеп.

Президент Владимир Зеленский мог встречаться с олигархом Игорем Коломойским по меньшей мере трижды в течение двух месяцев, сообщают журналисты.