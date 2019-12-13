Зеленский мог встречаться с Коломойским ночью

Президент Владимир Зеленский мог встречаться с олигархом Игорем Коломойским по меньшей мере трижды в течение двух месяцев.

Об этом пишут журналисты программы "Схемы" "Радио Свобода" в своем расследовании.

Встречи вероятно происходили в многоэтажном доме в центре Киева, где живет президент. В двух из трех случаев туда также в то же время приезжали первый помощник президента Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

Журналисты зафиксировали, как поздно вечером 31 октября с офиса Коломойского выехал микроавтобус "Мерседес" и заехал в подземный паркинг дома на Грушевского, где живет президент.

На территории дома также заметили машины, которыми пользуются Шефир и его же помощник Ермак. Журналисты обратили внимание, как вокруг здания дежурили сотрудники управления государственной охраны.

Впоследствии съемочная группа сняла, как "Тойота Кэмри" Ермака заехала к паркингу, и покинула территорию дома. Впрочем, уже через несколько минут машина вернулась на территорию дома. А за полтора часа оттуда почти одновременно выехали машины, которыми пользуются Ермак и Шефир. Машина первого помощника президента, по наблюдениям журналистов, заехала тогда в коттеджный городк, где живет Шефир.

Этот же его автомобиль ранее журналисты видели возле офиса Коломойского. Тогда Шефир подтвердил, что приезжал к олигарху, а Коломойский - опроверг.

Две недели спустя, 15 ноября журналисты зафиксировали, как территорию дома, где живет президент, одновременно оставили машины Ермака и Шефира. Впоследствии с паркинга дома выехал микроавтобус "Мерседес Виано", который съемочная группа раньше постоянно видела возле офиса Коломойского. Этой машиной, в том числе, пользовался совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который также живет в доме на Грушевского.

"Однако Миндич всегда выходит из авто на улице, а не в паркинге", - говорится в расследовании.

Съемочной группе удалось зафиксировать, как автобус заехал на закрытую территорию дома, где живет Коломойский.

Свет в окнах дома изначально не горел, но уже через 5 минут появиллась в одном из них.

Съемочной группе также удалось заметить, как это авто, в том числе, возит охранника Коломойского после рабочего дня.

Кроме того, журналистам также удалось зафиксировать еще одну возможную встречу олигарха в доме на Грушевского, где проживает президент. В ночь на 19 октября с закрытой территории этого дома выехала "Шкода Суперб".

Автомобиль повернул в направлении дома, где живет Коломойский. Съемочная группа смогла зафиксировать только закрытые ворота и охранника. Через 5 минут журналисты увидели, как и сама "Шкода" вместе с кортежем олигарха направилась в сторону офиса Коломойского. Автомобиль заехал на подземный паркинг.

Это авто неоднократно фиксировали и у офиса Коломойского, и у дома, где он проживает. Как выяснили журналисты, в одной из квартир зарегистрирован его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а в другой - компания Дмитрия Дубилета, ИТ-директора "ПриватБанка" до его национализации.

Журналисты отправили запрос в Офис президента с вопросами к Зеленскому, ответа пока не получили.

Шефир и Ермак отрицали приведенную информацию о встреч с Коломойским в доме на Грушевского. Сам Коломойский заявил в комментарии, с момента избрания Зеленского президентом виделся с ним "один раз": "Ничего не изменилось. Так, редко, иногда может смс-ку какую-то, комикс какой-то отправлю".

На вопрос, есть ли какие-то люди, которые выполняют функцию коммуникаторов между ним и президентом, ответил: "У нас нет с президентом Зеленским никаких интересов, которые пересекаются. Мы никак не связаны".

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Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского. С июня 2017 года он постоянно жил в Женеве, а в сентябре 2018-го перебрался в израильский город Герцлия.