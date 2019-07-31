"Слуга народа" Дмитрук в Трускавце успевает качать бицепсы

Пауэрлифтер, будущий депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук поделился фото с недельного обучения на школе депутата в Трускавце.

В Instagram-сторис Дмитрука несколько моментов по обучению, территория комплекса "Риксос", а также видео с тренажерного зала.

Также будущий нардеп выложил фото после первого дня обучения, на котором он позирует вместе с двумя мажоритарщиками из Одесской области - Алексеем Леоновым и Александром Горенюком.

Публикация от Артем Дмитрук (@artem__dmytruk) 29 Июл 2019 в 12:37 PDT

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С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что стоимость программы обучения - коммерческая тайна. Журналисты подсчитали, что школа депутатов обойдется минимум в 8,5 млн грн.