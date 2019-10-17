"Слуга народа" будет расследовать действия Медяника, который "решает вопросы с ГПУ"

Медяник в переписке обещал абоненту "Саша Яровой" поговорить с Трепаком "по сахару". Фото: Страна.ua

"Слуга народа" будет расследовать действия нардепа Вячеслава Медяника, который на рабочем месте вел переписку о том, как решить вопрос с прокурорами.

Об этом сказал руководитель партии Дмитрий Разумков на брифинге между заседаниями парламента.

"Будет расследование этого вопроса... По результатам того, что будет обнаружено, партия и фракция даст свою позицию. Такие вещи надо доводить до конца. У меня такой беседы [с Медяником] не было. Уверен, она будет проводиться внутри фракции", - сказал Разумков.

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На вопрос о наказании, он ответил: "Для начала должно быть внутреннее расследование. Исходя из результатов этого расследования или общения - потому что мы же не досудебный орган - надо будет понимать, какое решение принимать. Если вы говорите о том, чтобы забирать мандат, у Верховной Рады нет такой возможности. Надо принимать законы, чтобы правоохранительным органам и общественности было легче контролировать работу народных депутатов, если они идут сюда не на государство работать, а заниматься другими вещами".

Накануне СМИ опубликовали переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника о том, как "решить" вопрос с прокуратурой. Медяник в переписке обещал абоненту "Саша Яровой" поговорить с Трепаком "по сахару". Сам нардеп заявил, что не имеет "никакого отношения к сахару и океану".