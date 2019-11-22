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пятница, 22 ноября 2019 12:10

"Слуга народа" будет голосовать за снятие с Порошенко неприкосновенности

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&quot;Слуга народа&quot; будет голосовать за снятие с Порошенко неприкосновенности
"Голосовать мотивированы все", - говорят в "Слуге народа". Фото: УНІАН

Фракция "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с нардепа, пятого президента Петра Порошенко, если представление внесет генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко в интервью "Новое время"

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности) отказались.

По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - сказал Корниенко.

"Мы также видели голосования по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест Дубневича). Было много нареканий на качество представления Генпрокуратуры", - добавил заместитель руководителя фракции.

"По информации прессы, проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре, и у меня нет информации, когда ее получит аппарат Верховной Рады", - сказал Корниенко.

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Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении Петру Порошенко.

Порошенко инкриминируют злоупотребление властью.

ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.

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