"Слуга народа" Беленюк объяснил, когда не будет ходить в Раду

Беленюк говорит, что Олимпийские игры ему важнее, чем работа в парламенте. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предпочтет участие в Олимпийских играх, чем работу в Верховной Раде.

"Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседание у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, так как высокая загруженность Рады пройдет ", - сказал Беленюк в интервью XSPORT

"Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", - отметил он.

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Жан Беленюк выиграл чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане, Казахстан. Жан победил в финале весовой категории до 87 кг.