"Слуга" на заседании бронирует отель для отдыха: рассматривает вариант в Доминиканской Республике за $6750

Во время заседания Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Валерий Колюх выбирал отель для отдыха.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

На заседании Верховной Рады Колюх, глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избранный в 92-м округе в Киевской области, - Gazeta.ua, переписывался об отелях для отдыха.

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"6750 уже", - пишут "слуге".



"Ого", - отвечает Колюх. И получает ссылку на отель в Доминиканской Республике - Catalonia Bavaro Beach.



"Валера, выбираем рык. Вам бронировать? Египет растет тоже", - пишут Колюх.



"Заказывайте", - отвечает он.

Автор: Цензор.НЕТ

Автор: Цензор.НЕТ

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