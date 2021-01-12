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"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции

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&quot;Слуга&quot; Ясько рассказала о &quot;склонении перед российской повесткой дня&quot; во фракции
Коррупция стала нормой для некоторых депутатов в "Слуге народа", заявила Елизавета Ясько. Фото: Facebook

Народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько, которую сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ, заявила, что это сделали некоторые ее коллеги с фракции вместе с ОПЗЖ.

"Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАРЕ. Это сделали некоторые коллеги из "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ.

У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами, которые прониклись ценностями и действуют методами, что несовместимы с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора.

Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - написала она в Facebook.

Ясько сообщила, что остается членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, членом политгруппы Европейской народной партии.

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11 января стало известно, что Елизавету Ясько сменила на посту председателя украинской делегации ПАСЕ другая народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Мезенцева известна тем, что в сентябре прошлого года призывала с трибуны Верховной Рады голосовать за законопроект об обучении иностранцев на русском языке в высших учебных заведениях.

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