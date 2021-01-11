В украинской делегации в ПАСЕ сменилось руководство

Кандидатом на должность вице-президента ПАСЕ избрали Александра Мережко. Фото: Reuters

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала нового руководителя.

Так, Елизавету Ясько сменила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Об этом сообщает заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Мы коллективно решили, что реализовать новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще в парламент, занимаясь международной деятельностью", - написала нардеп.

Украинская делегация также выбрала кандидата на должность вице-президента ПАСЕ - Александра Мережко.

Украина на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы поставила вопрос украинского языка в оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.