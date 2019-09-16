Словакия поддержала санкции против РФ

По словам Зузаны Чапутовой, введение санкций против России является законным способом восстановления справедливости. ФОТО: uatv.ua

Словакия поддерживает решение ЕС продлить санкции против России до момента исполнения Минских соглашений и получения Украиной контроля над всей своей территорией.

Заявила об этом президент Словацкой Республики Зузана Чапутова на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

"Каждое решение конфликта должно основываться на принципах международного права и уважения суверенитета и международно признанных границ. Это касается Донбасса, Крыма и Севастополя. Поэтому Словакия согласна с позицией Европейского Союза и поддерживает продолжение санкций против России до момента исполнения Минских соглашений и получения Украиной контроля над своей территорией", — сказала президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нельзя ослаблять санкции против России - правительство Эстонии

Как заверила Чапутова, после завершения срока председательства Словакии в ОБСЕ позиция страны относительно конфликта на Донбассе и стремления помочь в его решении не изменится.

"Главным проявлением этого является четкий взгляд на санкции в отношении России. Мы считаем их легитимным инструментом, который является следствием нарушения международного права. Мы считаем их инструментом справедливости", — отметила она.

США не собираются ослаблять введенные из-за оккупации Крыма санкции против России. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, санкции против РФ останутся в силе до возвращения полуострова Украине.