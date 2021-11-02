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вторник, 02 ноября 2021 17:11

Словакия официально поддержала вступление Украины в ЕС

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Словакия официально поддержала вступление Украины в ЕС
В Шотландии президент Словакии подписала совместное заявление. Фото: twitter.com/APUkraine

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Сделала это во время климатического саммита в Глазго, сообщает Офис президента.

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписали Декларацию о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и безопасность на Донбассе", - говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

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Ранее подобные заявления подписали Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Глазго с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Президент находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.

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