Словакия официально поддержала вступление Украины в ЕС

В Шотландии президент Словакии подписала совместное заявление. Фото: twitter.com/APUkraine

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Сделала это во время климатического саммита в Глазго, сообщает Офис президента.

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписали Декларацию о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и безопасность на Донбассе", - говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с генсеком НАТО

Ранее подобные заявления подписали Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Глазго с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Президент находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.