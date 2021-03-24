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среда, 24 марта 2021 15:26

Слова "Донбасс" не существует - Данилов

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Слова &quot;Донбасс&quot; не существует - Данилов
Данилов призвал не использовать слово "Донбасс". Фото: rnbo.gov.ua

Не называть Донецкую область и Луганщину Донбассом призывает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что это слово является нарративом, навязанным страной-агрессором.

Об этом заявил на форуме "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур", сообщает "Укринформ".

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией", - сказал Данилов.

Украинская власть максимально обеспечила избирательное право на территориях, которые граничат с временно оккупированными, подчеркнул он. Заявления о том, что выборы там не состоялись из-за нежелания власти называет манипуляционными.

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"Все без исключения услуги, которые должны получить гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальные - это манипуляционные вещи", - сказал секретарь СНБО. По его словам власть сделала все возможное, "чтобы местные выборы прошли на максимальном количестве (участков. - Gazeta.ua) Донецкой и Луганской областей".

В марте 2021-го глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбасса в рамках "нормандского формата" и в Трехсторонней контактной группы становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения.

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